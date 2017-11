OM : Germain ne fait pas mieux que Mitroglou, Ménès plaint Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Que ce fut difficile pour Marseille, ce jeudi sur le terrain de Konyaspor, avec un match nul arraché de manière quasiment incroyable dans les arrêts de jeu, alors que la formation provençale était menée et en infériorité numérique. Pourtant, Rudi Garcia n’avait pas pris cette rencontre par-dessus la jambe, en alignant une formation très proche de celle qui débute les matchs en championnat. Un seul changement, celui concernant le joueur en pointe, Valère Germain remplaçant Kostas Mitroglou. L’attaquant français n’a clairement pas su saisir sa chance, et n’a pas fait mieux que son concurrent grec avec une partition très discrète, et aucune action positive. Pas surprenant pour Pierre Ménès, qui n’hésite pas à se mettre dans la peau de Rudi Garcia, incapable de choisir entre ses deux buteurs.

« Une remarque au passage, on n’a pas du tout vu Germain, qui jouait à la place de Mitroglou. Garcia est donc en train de perdre deux joueurs pour le prix d’un, entre le premier qui doit se demander ce qu’il fait là et le second qui n’a pas eu de préparation et qui peine terriblement », a expliqué le consultant de Canal+ sur son blog. Une attaque sévère, tant Rudi Garcia aimerait certainement établir une hiérarchie claire. Mais pour cela, encore faudrait-il que Mitroglou et Germain se montrent à leur avantage lorsqu’ils en ont l’occasion.