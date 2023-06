OM ‍: Payet dénonce le dictateur Tudor

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A l'instar du PSG, l'OM se cherche encore et toujours un nouveau entraineur après le départ d'Igor Tudor. Le Croate n'a pas laissé que des bons souvenirs chez les joueurs phocéens.

L'OM se démène en interne afin de trouver son nouvel entraineur. Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de Marcelo Gallardo quand Javier Ribalta a lui des vues sur Fabio Grosso. Le dossier autour de l'entraineur devrait s'accélérer dans les prochaines heures. Mais une chose est certaine, l'OM a été marqué par l'ère Igor Tudor. Les joueurs phocéens n'ont pas gardé que des bons souvenirs avec l'ancien de l'Hellas Vérone. Les méthodes de management d'Igor Tudor sont contestées, notamment par Dimitri Payet. La légende de l'OM n'a d'ailleurs pas été tendre ces dernières heures avec son ancien coach...

Payet, Tudor prend cher

Lors d'un entretien sans langue de bois accordé à France Football, Payet n'a pas manqué d'égratigner Igor Tudor. En cause, son côté autoritaire mal placé : « C’est vrai que sur les premières séances et, notamment, lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d’un coup quelqu’un de rude et brutal. Dans sa façon d’être, dans ses paroles. Il était autoritaire. C’était complètement différent évidemment de Jorge Sampaoli. On a été un peu choqués. (…) C’est là que le groupe a été surpris car personne n’était habitué à ça. Moi, chacun sait que je suis un affectif, donc j’ai plus besoin avec un coach d’avoir un rapport grand frère ou père. Avec un peu de recul, il a été très dur, exagérément dur même, au début pour marquer son territoire, son arrivée, mettre les choses en place. Et, ensuite, ça a été un peu mieux. Pas à la cool, non, mais mieux, un peu plus souple ». Voilà qui a le mérite d'être clair. Si son avenir est remis en question à l'OM, alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Payet n'a cependant pas prévu de plier bagages. Son intention est bien de rester et de continuer de pouvoir apporter aux Phocéens. Il sera des plus attentifs à l'identité du nouveau coach et à son projet de jeu.