OM : Payet critiqué après Monaco, Garcia croit rêver

Dans : OM, Ligue 1.

Passeur décisif pour Valère Germain contre l’AS Monaco (2-2) dimanche, le milieu de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet n’a pas réalisé sa meilleure prestation de la saison.

Pour beaucoup, cette performance mitigée confirme une mauvaise habitude de l’international français, accusé de passer à côté de ses matchs contre les grosses écuries de Ligue 1. Le sujet a donc été abordé pendant la conférence de presse de Rudi Garcia. Mais de son côté, l’entraîneur olympien n’a pas du tout vu le même match de la part de son capitaine.

« Non, non. Il marque des buts, il fait des passes décisives depuis qu'il est revenu de blessure il y a quelques semaines, a corrigé le technicien. Maintenant il enchaîne et il est de plus en plus efficace, c'est ce qu'on demande aux joueurs importants. Il a fait marquer Valère sur son coup-franc, il a fait une belle deuxième période à un poste où beaucoup disent qu'il ne peut pas jouer là. Il a bien défendu sur le latéral droit de Monaco. »

L’OM « plus fort » avec Payet

« Il est plus qu'important, c'est le capitaine, a insisté le coach de l’OM. Il ne pourra pas jouer tous les matchs mais quand il est là, on est plus fort. Je n'ai pas changé d'avis, il peut jouer à l'un des trois postes derrière l'attaquant, même à droite. » Fautif sur l’ouverture du score du Monégasque Keita Baldé, Payet avait aussi raté une énorme occasion en première période. Ce que Garcia a visiblement oublié.