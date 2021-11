OM : Payet attendait mieux du mercato de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Leader offensif de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet est le joueur de cette première partie de saison.

A 34 ans, le Réunionnais a retrouvé le plaisir de jouer avec Jorge Sampaoli, et sa ligne beaucoup plus fluette rappelle son niveau de jeu quand Marcelo Bielsa était aux commandes, capable de faire d’énormes différences à lui tout seul. Un retour au premier plan qui lui permet d’être de nouveau cité comme un prétendant en équipe de France, même si Didier Deschamps lui a gentiment fermé la porte récemment. En tout cas, ce n’est pas cela qui va démotiver Dimitri Payet, déterminé à porter l’OM le plus haut possible. Un club pour lequel son contrat de « Marseillais à vie » n’est pas un vain mot.

Payet assume être Marseillais à vie

« Je suis revenu au début d’un projet, avec un nouvel actionnaire, qui donne beaucoup et je parle pas seulement d’argent. Il donne beaucoup, il s’est investi dans la ville, dans la vie du club. On sent qu’il a envie de faire de l’Olympique de Marseille le grand club que c’est. C’est là que je me retrouve dans ce projet et je veux en faire partie jusqu’au bout. Tenté par un nouveau challenge avant le début de cette saison ? Non. Le nouveau challenge était déjà là, ça fait 4 ans qu'il a commencé. Il n'y en aura pas d'autre. Je suis Marseillais à vie ! C’est pas demain que j’arrêterais car j’aime ce club », a prévenu l’ancien stéphanois, lillois ou nantais dans un live sur le compte Twitch de l’OM.

Un enthousiasme qui sera nécessaire, car la formation provençale a pour le moment du mal à décoller. Que ce soit au classement de Ligue 1 ou en Coupe d’Europe, l’OM n’arrive pas à concrétiser au tableau d’affichage, et s’en mord les doigts au final avec un nombre impressionnant de matchs nuls. Pas si surprenant que cela pour Dimitri Payet, qui juge l’effectif un peu juste pour viser vraiment haut. « Après, il ne faut pas oublier qu’on a un groupe qui est très jeune et qui a été largement renouvelé cette année. Honnêtement, j’avais peur de cette saison, parce que quand on change tout un effectif comme ça, il faut que la mayonnaise prenne. Notre effectif est aussi un peu juste par rapport aux compétitions qu’on joue… », a livré Dimitri Payet, visiblement dubitatif sur la capacité de l’OM à aller chercher le podium et un beau parcours en Europa League. Pour le moment en effet, les Marseillais seraient hors des clous dans les deux compétitions.