OM : Pauwels super conseiller de Longoria au mercato

Dans les ultimes heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille a perdu Bouna Sarr, transféré au Bayern Munich pour 10 ME.

Le départ du franco-guinéen n’a pas été compensé, l’Olympique de Marseille n’ayant pas trouvé d’accord avec La Gantoise pour le transfert de Joakim Maehle. Pablo Longoria était pourtant prêt à investir massivement sur l’international danois. Mais les dirigeants belges ont brutalement revu leurs exigences à la hausse, après avoir initialement accepté une proposition à hauteur de 12 ME de la part de Marseille. La chasse au latéral droit est donc toujours ouverte à Marseille, dont les recruteurs ont ciblé Issa Kaboré. Prêté par Manchester City à Malines, le Burkinabé de 19 ans a tout d’un futur grand selon Stéphane Pauwels. Gare toutefois à l’enflammade…

« Il est effectivement intéressant, mais il est très jeune et manque encore de régularité. Il n’a qu’une vingtaine de matchs en Belgique, dans une équipe qui va à la guerre pour ne pas descendre, et dans ce contexte il fait ce qu’il doit faire. Il a de belles qualités de vitesse et de tonicité sur ses appuis. Il est aussi généreux dans l’effort avec une bonne mentalité, ce qui est un plus pour une équipe comme Marseille. Mais il doit encore travailler son placement et ses replis défensifs. Si l’OM pense à lui pour faire de la post-formation, alors, c’est une bonne idée. À un prix raisonnable, il y a moyen d’en faire un très bon joueur pour le revendre d’ici deux ou trois ans, c’est sûr. Mais il ne faut pas faire croire aux supporters qu’il est capable de régler tout de suite les problèmes dans le couloir droit. C’est un joueur à développer pour le futur, mais qui peut faire un bon remplaçant pour Sakai dès cette saison » a indiqué le spécialiste du football belge dans une interview accordée au Phocéen. Reste maintenant à voir si l’OM cherchera une doublure à Hiroki Sakaï ou un véritable titulaire en défense lors du prochain mercato.