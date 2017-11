OM : Paul Pogba fait la pub de Tonton Patrice Evra

Dans : OM, Equipe de France.

Revenu en Ligue 1 pour aider l’OM à monter son projet, Patrice Evra n’aura même pas tenu un an, avant de décliner sur le plan sportif, ce qui a indirectement provoqué son éviction. Très critiqué par les fans, l’arrière gauche n’a pas supporté la pression et a pété un plomb en frappant un supporter à Guimaraes. Ejecté par le club, l’international ne veut pas mettre un terme à sa carrière, mais est forcément pénalisé par son image ternie. Une injustice pour Paul Pogba, qui a pris la parole sur SFR Sport afin de soutenir celui qui partageait sa chambre à Clairefontaine pendant l’Euro 2016, et était alors apparu comme le patron du groupe tricolore dans le vestiaire.

« L’image qu’il a depuis les problèmes d’avant n’est pas la bonne, c’est vraiment un mec en or. Il aide vraiment l’équipe, le staff, il est derrière nous. Même sur le banc, c'est une personne qui va encourager tout le monde, une personne qui sera en tribune et qui va venir dans le vestiaire pour parler à l’équipe, pour encourager. C’est l’un des rares joueurs qui pousse les joueurs en disant : 'Fais mieux que moi. Moi je n’ai pas envie d’être sélectionné', 'laisse le jeune jouer pour qu’il progresse'. C’est vraiment un leader, un grand frère pour tout le monde. Un 'tonton Pat', comme je l’appelle. C’est un tonton pour tout le monde », a expliqué le milieu de terrain qui a comme point commun avec Patrice Evra d’avoir joué, comme lui, à la Juventus Turin et à Manchester United.