Officiel ‍: L’OM prolonge Bilal Nadir jusqu’en 2026

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Opéré du genou il y a un mois et forfait jusqu’à la fin de la saison, Bilal Nadir a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM.

Malgré sa blessure et sa fin de contrat en juin prochain, l’Olympique de Marseille a fait le choix de prolonger son espoir Bilal Nadir (20 ans) jusqu’en 2026. « Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Mon contrat arrivait à échéance et je me retrouvais dans une position délicate. C’est une grande marque de confiance que le Club m’accorde en prolongeant mon contrat, je tiens à remercier les dirigeants » a souligné le milieu de terrain marocain sur le site officiel de l’OM, avant de conclure. « C’est une grande fierté de poursuivre mon aventure à l’OM et cette confiance accordée par le club me donne encore plus envie de revenir plus fort pour l’aider dans le futur » a expliqué Bilal Nadir, qui avait gratté du temps de jeu début 2024 grâce aux départs à la CAN avant de se blesser gravement.