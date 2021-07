OM : Pau Lopez, un pied carré proche de Marseille ?

Dans : OM.

En quête d’un concurrent à Steve Mandanda, l’OM va officialiser cette semaine la signature de Pau Lopez en provenance de Rome.

Les avis sont mitigés au sujet de ce gardien espagnol de 26 ans, recruté par l’AS Roma pour la coquette somme de 30 ME en provenance du Bétis Séville en 2019. Pour certains, il s’agit d’un gardien fiable aux qualités évidentes tandis que d’autres pointent du doigt son faible jeu au pied et ses défaillances mentales. C’est notamment le cas de Johann Crochet, spécialiste de la Série A pour RMC. Invité à commenter la signature de Pau Lopez à Marseille dans l’After Foot, le correspondant de la radio en Italie s’est montré très critique à l’égard du futur concurrent de Steve Mandanda, lequel sera prêté à Marseille avec une option d’achat estimée à 15 ME.

« Je n’ai jamais vu un gardien aussi mauvais au pied. Généralement les gardiens pas à l’aise au pied, ils balancent devant. Le problème de Pau Lopez quand il arrive à la Roma c’est qu’on nous dit que Paulo Fonseca voulait un gardien à l’aise dans la relance courte pour faire jouer de derrière. On n’a pas mis longtemps à voir que cela n’allait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. […] Il y a un vrai problème de dosage sur le jeu court et mi-long. Le nombre de ballons interceptés par des adversaires cette saison… Le vrai problème, c’est souvent dans le premier quart d’heure et contre des grosses équipes. Cela peut te flinguer totalement le match. Sur sa ligne, Paul Lopez c’est plutôt un bon gardien. Le problème à Rome, c’est qu’il a fait six bons premiers mois. Il fait six mois vraiment intéressants et on se dit que c’est un peu mieux que Robin Olsen. Le problème c’est que je pense qu’il doit progresser mentalement. Il a fait une erreur énorme dans le derby contre la Lazio, fin janvier 2020, et derrière son aventure à la Roma est terminée. Derrière, il n’y a plus aucune sécurité, plus de mental » explique Johann Crochet. Pour se rassurer, les supporters de l’OM peuvent se dire que Pau Lopez va retrouver à Marseille un certain Jon Pascua, son ancien entraîneur des gardiens au Bétis Séville, qui fait partie du staff de Jorge Sampaoli. Le staff technique de l’OM connaît donc parfaitement les qualités et les défauts de Pau Lopez et le recrute en connaissance de cause.