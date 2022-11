OM : Longoria agace, son mercato provoque un clash

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a fait des choix forts lors du mercato à l’OM en recrutant Alexis Sanchez et en se séparant d’Arkadiusz Milik.

Six mois plus tard, personne ne conteste la signature d’Alexis Sanchez, joueur précieux pour Igor Tudor et idolatré des supporters de l’Olympique de Marseille. Avec le recul, certains supporters estiment en revanche que l’international chilien aurait été très complémentaire avec un certain Arkadiusz Milik. Or, l’ex-attaquant de l’OM a été prêté avec option d’achat du côté de la Juventus Turin dans les ultimes instants du mercato estival. Un gros regret pour Romain Hearing, journaliste au Phocéen, qui estime que les deux joueurs auraient pu faire un tabac à la pointe de l’attaque marseillaise. Néanmoins, l’association des deux joueurs était impossible pour des raisons financières selon son collègue Romain Canuti, ce qui a donné lieu à un débat animé dans le Talk Show du Phocéen.

Milik-Sanchez, le duo qui fait fantasmer l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Milik peut mettre triplé sur triplé à la Juve s’il veut, je m’en fou, je préfère Alexis Sanchez » a d’abord lancé Romain Canuti avant que son confrère ne lui réponde. « On préfère tous Sanchez mais certains supporters te disent que les deux auraient été très bien ensemble » a rétorqué le journaliste marseillais. Une réplique à laquelle Romain Canuti a riposté en rappelant que Pablo Longoria ne jouait pas à FIFA avec un budget illimité au moment de faire des choix lors du mercato de l’Olympique de Marseille. « On peut jouer à FUT (Ultimate Team, mode de jeu dans FIFA), on met Sanchez, Milik et Ronaldo en 2-4-4 bien sûr » a-t-il répondu ironiquement. Romain Hearing de son côté, est persuadé que certains sacrifices à d’autres postes auraient permis à Pablo Longoria de recruter Sanchez et de garder Milik. « Tu peux faire d’autres choix, tu peux ne pas prendre Bailly, vendre Gerson, vendre Ünder et garder Milik afin de l’associer à Sanchez ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Pour conclure le débat, Romain Canuti a eu le mot de la fin en affirmant que financièrement et comptablement, il était impossible pour Longoria d’avoir les stars polonaises et chiliennes dans l’effectif. « Tu as un bilan comptable à tenir, si tu signes des joueurs avec des contrats de deux ans avec deux gros salaires, ce n’est pas une vente sur un mercato qui va compenser. Je te souhaite de tenir ce discours et d’avoir un actionnaire qui l’entend et si c’est à l’OM je militerais pour que tu sois président » a lâché Romain Canuti, qui ne sera définitivement pas d’accord avec son collègue sur ce sujet. Six mois après son départ de l’OM et alors qu’il enchaîne les buts du côté de la Juventus Turin, Arkadiusz Milik fait toujours débat à Marseille, où son association avec Alexis Sanchez en fait fantasmer plus d’un. Les supporters de l’OM ne verront toutefois jamais les deux hommes évoluer ensemble à moins d’une surprise la saison prochaine avec un retour de Milik, hautement improbable à ce jour.