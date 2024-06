OM ‍: Pau Lopez, son avenir est en Italie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va connaître des changements importants cet été au mercato. L'arrivée de Roberto De Zerbi va redistribuer pas mal de cartes au sein de l'effectif phocéen.

Roberto De Zerbi ne veut pas perdre de temps et boucler le plus rapidement possible des arrivées. L'Italien a certainement eu de fortes garanties de la part du board de l'OM pour y signer et avoir des ambitions. L'ancien de Sassuolo a déjà une idée bien précise des éléments qu'il veut pour renforcer l'effectif. Et Pau Lopez ne fait apparemment plus partie des plans phocéens. Le portier espagnol ne croule néanmoins pas sous les offres, même si une belle porte de sortie pourrait finalement s'ouvrir du côté de la Serie A.

Pau Lopez, une belle porte s'ouvre en Serie A

Selon les informations de Sky Sports, Pau Lopez pourrait en effet rejoindre prochainement Côme, qui vient de monter en Serie A. Ses bonnes relations avec l'entraineur, Cesc Fabregas, pourraient accélérer un accord. Egalement, Côme n'aura sans doute pas de mal à trouver un accord avec l'Olympique de Marseille, alors que le promu est le club le plus riche d'Italie. En fin de contrat à Marseille en juin 2026, l'ancien de la Roma pourrait rapporter 10 millions d'euros aux Phocéens. Une belle rentrée d'argent pour l'OM, qui veut recruter des joueurs de qualité cet été et qui aura besoin de liquidités. Pau Lopez pourrait lui apporter son expérience du plus haut niveau à Côme, qui devrait avoir des ambitions assez élevées la saison prochaine et qui veut compter sur des joueurs qui connaissent déjà le foot italien. Déjà, le club a réussi à recruter Andrea Belotti ces dernières heures et ce qui est sûr, c'est que l'écurie lombarde ne s'arrêtera pas en si bon chemin dans les prochaines semaines.