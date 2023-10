OM ‍: Pau Lopez sanctionné, ça devient intenable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs matchs, un homme est dans le viseur des supporters de l’OM en la personne de Pau Lopez.

En l’espace de trois matchs, le gardien de l’Olympique de Marseille vient d’encaisser trois buts contre l’Ajax Amsterdam, quatre buts face au Paris Saint-Germain et trois buts sur la pelouse de l’AS Monaco. Bien sûr, il s’agit de trois matchs à l’extérieur face à de gros adversaires et il convient de dire que l’Espagnol n’est pas le seul fautif. Mais un tel bilan est difficilement acceptable pour un gardien d’autant plus dans un club tel que l’OM. Chez les supporters, l’impatience commence à se faire de plus en plus insistante devant les prestations décevantes de l’ex-gardien de l’AS Roma.

Pau Lopez, c’est quoi le problème ? 🤔

Tentative d’analyses et de propositions de solutions sur les 3 buts vs Monaco…#LoeilduGB 👀🧤⚽️ pic.twitter.com/P0pCNS8RAv — Gregory Bernard (@gregory_bernard) October 2, 2023

Lors du mercato estival, de nombreux observateurs du club phocéen espéraient la venue d’un gardien de classe internationale alors que Pau Lopez avait montré des signes de faiblesse en fin de saison. Pablo Longoria a finalement fait le choix de le conforter et de recruter de manière définitive sa doublure Ruben Blanco. Cela ressemble maintenant à une erreur, laquelle est imputable à Marcelino selon le compte insider La Minute OM. « Malgré les difficultés actuelles de Pau Lopez, il garde encore la confiance des dirigeants. Lors du mercato d’été, le club avait la volonté de chercher un gardien capable de le concurrencer, mais Marcelino voulait récupérer Ruben Blanco. Si tu fais jouer la concurrence, ça permettra à Lopez de sortir de sa zone de confort. Je ne serais pas étonné de voir Blanco avoir un peu plus de temps de jeu » indique l’insider sur son compte Twitter.

Pau Lopez sanctionné par Gattuso ?

Chez les observateurs du club phocéen, on espère que Pau Lopez débutera sur le banc face à Brighton jeudi soir. C’est notamment le cas de Bastien Cordoleani, intervenant sur Le Phocéen. « On peut penser ce qu'on veut mais Pau Lopez ne doit plus jouer pendant un mois minimum pour plusieurs raisons, mais une primordiale c'est enrayer la confiance des attaquants adverses qui se sentent capable de marquer dans n'importe quelle position de frappe À Gennaro de prendre la décision ferme » a-t-il publié sur son compte Twitter. Reste que le niveau de Ruben Blanco pose question et rend assez difficile pour Gennaro Gattuso le choix de mettre Pau Lopez sur le banc. A moins que l’entraîneur italien fasse le choix de lancer Simon Ngapandouetnbu, jeune international camerounais de 20 ans qui compte zéro match en Ligue 1.