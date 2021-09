OM : Pau Lopez est surcoté, Mandanda va exploser

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Invaincu en Ligue 1 avant la réception de Lens dimanche soir, Pau Lopez a concédé trois buts face aux Sang et Or (3-2).

Le gardien de l’Olympique de Marseille était parvenu à garder ses cages inviolées face à Monaco, Rennes et Angers. Mais contre la furia lensoise au Vélodrome dimanche soir, Pau Lopez s’est incliné à trois reprises. Pas réellement fautif sur les buts inscrits par Lens, l’ex-gardien de l’AS Roma et du Bétis Séville n’a toutefois pas réussi à se montrer décisif. De plus, Pau Lopez a fait couler quelques sueurs froides chez les supporters de l’OM en raison d’un jeu au pied très douteux par moment. Sur l’antenne de RMC, Kevin Diaz a d’ailleurs fustigé les qualités techniques de Pau Lopez. Le consultant de l’After Foot ne comprend pas comment le gardien espagnol peut être préféré à Steve Mandanda alors que Jorge Sampaoli fait justement du jeu au pied de son gardien une priorité.

🎙💬 "Je ne trouve pas que sur sa ligne Pau Lopez est meilleur que Mandanda"



⚡ Kevin Diaz évoque la concurrence entre les 2 portiers de l'OM. #RMClive pic.twitter.com/RKw17vDrE1 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 26, 2021

« Je pense que Pau Lopez a une grande qualité, c’est d’être Espagnol. Et quand je dis Espagnol, je ne dis pas qu’il joue parce qu’il parle la même langue que le président et l’entraîneur. Mais c’est un gardien qui a été formé à l’Espagnol, dans une mentalité et un esprit de formation où les gardiens participent au jeu. Il a peut-être eu une bonne période au Bétis Séville, j’avoue que je ne l’ai pas suivi. Par contre, je l’ai commenté deux fois la saison dernière en Ligue Europa avec l’AS Roma, je l’avais trouvé médiocre avec les pieds. On recrute un gardien pour remplacer Mandanda, je l’entends. En revanche, tu ne peux pas recruter Pau Lopez devant une légende de l’OM pour une qualité qu’il n’a pas. Sois tu dis que c’est un meilleur gardien, mais ne dit pas qu’il joue parce qu’il a une meilleure relance ! » a lancé Kevin Diaz, qui estime pour le moment que Pau Lopez est un brin surcoté, tout du moins techniquement. Et si l’Espagnol continue malgré tout à être aligné, nul doute que Steve Mandanda s’impatientera rapidement.