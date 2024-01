OM ‍: Pau Lopez en dépression, il a failli stopper sa carrière

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu décisif en début de saison, Pau Lopez a retrouvé un niveau plus conforme à son standing à l'OM. Une question mentale pour le gardien espagnol, qui s’est confié à ce sujet sur Canal +.

Le sujet est encore tabou dans le monde du football et Pau Lopez aimerait que ça change. La dépression touche aussi les footballeurs parfois, et il ne faut pas avoir honte de le dire. Très peu dans son assiette en début de saison avec l’Olympique de Marseille, Pau Lopez a été peu décisif lors des premiers matchs du championnat. Heureusement pour le club phocéen, l’ex-gardien de l’AS Roma a vite retrouvé son niveau et s’est montré déterminant dans plusieurs affiches y compris en Europa League. Au micro de Canal +, Pau Lopez s’est confié sans tabou. Le gardien de but de l’OM a confié avoir souffert d’une dépression à tel point que sa carrière aurait pu être mise entre parenthèses. Heureusement pour lui ainsi que pour son club, Pau Lopez va mieux mentalement et cela se ressent dans ses performances.

« Je n’allais pas bien mentalement en début de saison. Personne ne s’en est rendu compte, car j’étais pareil à la maison et aux entraînements, mais je ne prenais pas de plaisir. Il n’y a que Leo Balerdi qui s’en est rendu compte. Je me suis demandé si je devais continuer à jouer au football. J’ai vu un professionnel pour comprendre et résoudre ce qui n’allait pas. Ça m’a aidé. Dans le foot, je pense que la figure du psychologue devrait être plus présente. Avoir la capacité de dire à quelqu’un que tu te sens mal, c’est être fort. Je suis heureux à présent » a confié Pau Lopez, dont les déclarations rappellent que malgré l’argent qu’ils gagnent, les footballeurs sont avant tout des humains comme les autres, avec leurs forces mais également leurs faiblesses. Pau Lopez est là pour nous le rappeler.