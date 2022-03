OM : Pau Lopez décisif à Brest, une stat folle en Ligue 1

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, Pau Lopez a adressé une passe décisive à Cengiz Ünder en fin de match à Brest lors de la victoire (4-1) de l'Olympique de Marseille. Une première en Ligue 1 pour un portier marseillais mais pas toutes compétitions confondues.

Pau Lopez se la joue comme Mike Maignan ! Les Marseillais ont repris leur marche en avant ce dimanche au Stade Francis Le Blé, et c'est bien le gardien espagnol qui a ajouté la cerise sur le gâteau à la 91e minute. Dans un match rondement maîtrisé et remporté largement (4-1), c'est surtout le dernier but marseillais, pourtant sans importance, qui a fait parler. Dans le temps additionnel, la gardien titulaire de l'Olympique de Marseille s'est mué en passeur décisif pour Cengiz Ünder à la suite d'un très long dégagement depuis sa surface. Arrivé dans le dos de la défense bretonne, le Turc a dribblé Marco Bizot et n'avais plus qu'à pousser le ballon au fond du but. Un exploit qui fait rentrer l'ancien de la Roma dans l'histoire de l'OM puisque aucun gardien marseillais n'avait réalisé cela en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition (2006).

Pau Lopez, passeur, 10 ans après Steve Mandanda

📊Pau Lopez est devenu le premier gardien de l’OM à délivrer une passe décisive en compétition officielle depuis Steve Mandanda… le 13 mars 2012 pour Brandao, il y’a 10 ans jour pour jour. (@PSSportsFR) #TeamOM pic.twitter.com/46caeeR1uV — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 13, 2022

S'il a désormais pris la place de titulaire dans les buts de l'OM, Pau Lopez a rejoint Steve Mandanda. En effet, le gardien de 36 ans avait déjà été passeur décisif avec la tunique marseillaise...et c'était il y a 10 ans jour pour jour et quasiment à la même minute. Le 13 mars 2012, l'Olympique de Marseille se qualifiait pour les quarts de finale de la C1 après un but marqué à la dernière minute par Brandao face à l'Inter Milan, après un célèbre contrôle du dos intervenu sur un long dégagement du portier marseillais. Auteur de 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Pau Lopez n'est pas prêt de laisser sa place à son prédécesseur.