OM ‍: Pau Lopez s'en va, Marseille ne veut plus d'un agneau

L'OM a réalisé une saison compliquée mais Pau Lopez a su élever son niveau dans les cages marseillaises. Cela ne serait toutefois pas suffisant et un nouveau gardien serait attendu au club. C'est le caractère de l'Espagnol qui pose problème.

Dans le football, on dit souvent qu'une équipe gagnera si elle possède un bon gardien et un bon attaquant. L'OM n'a pas vraiment confirmé cela cette saison. Seulement 8e de Ligue 1, le club phocéen a pourtant compté sur un Aubameyang plus tueur que jamais devant les buts adverses. Derrière, Pau Lopez a réalisé une saison très acceptable avec des arrêts décisifs, peu d'erreurs majeures et un impact réel dans le succès aux tirs au but contre Benfica en C3. Critiqué par le passé, l'Espagnol semble avoir enfin obtenu l'adhésion de tous à l'OM.

L'OM cherche un leader dans les buts

Cependant, ce ne serait qu'une impression trompeuse selon l'insider Mohamed Toubache-TER. Ce dernier a révélé dans un direct audio sur X que l'OM cherchait un nouveau gardien au mercato. Le niveau de Pau Lopez n'est pas remis en cause. Le problème réside plutôt dans son manque de caractère supposé et son influence limitée dans le vestiaire olympien. L'OM veut dénicher un taulier à ce poste spécifique.

🚨L’OM veut recruter un gardien expérimenté capable de prendre le lead sur le vestiaire ! #TeamOM #MercatOM



« L’OM veut recruter un gardien expérimenté capable de prendre le lead sur le vestiaire ! », a lâché Mohamed Toubache-TER. Qui serait disponible sur le marché pour incarner ce profil ? Sur les différentes conversations sur les réseaux sociaux, plusieurs noms ressortent. On a David De Gea, libre de tout contrat depuis un an maintenant. Son transfert n'a rien d'impossible sur le papier. Kepa et l'ancien niçois Walter Benitez ont aussi été cités tout comme l'ancien parisien Keylor Navas. Le poste de gardien n'est pas la priorité de l'OM cet été mais, au vu des problèmes d'état d'esprit aperçus cette saison, on comprend l'envie des dirigeants phocéens d'insuffler une nouvelle dynamique à l'OM.