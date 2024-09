OM ‍: Pas touche à Wahi ‍! Acherchour devient fan

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Elye Wahi a connu une première difficile au Vélodrome dimanche dernier, ratant plusieurs occasions franches. Samedi, il a encore échoué à marquer contre Toulouse. Néanmoins, sa prestation donne de l'espoir à Walid Acherchour.

Plus qu'ailleurs, être attaquant à l'OM est un métier à haut risque. Elye Wahi l'a déjà bien compris, lui qui a été chahuté pour sa première au Vélodrome. Incapable de marquer un seul but contre Reims malgré plusieurs situations nettes, il a été sifflé par le public phocéen à sa sortie. Une entrée en matière difficile alors qu'il avait ouvert son compteur buts sur penalty la semaine précédente. Attendu au tournant à Toulouse samedi soir, Wahi n'a pas inscrit de but non plus au Stadium. Néanmoins, l'OM a gagné cette fois-ci et l'ancien lensois n'a pas commis de gros ratés. Suffisant pour que le public marseillais soit plus indulgent ?

Wahi a été inspiré collectivement

Sur l'antenne de RMC, ce ne fut pas vraiment le cas. Un auditeur supporter de l'OM l'a égratigné, soulignant cette nouvelle rencontre passée sans but. Il l'a même déjà comparé au flop des dernières années à l'OM Vitinha. Un constat trop sévère pour le journaliste Walid Acherchour, présent dans le studio de l'After Foot. Ce dernier préfère mettre de côté les buts pour le moment, soulignant l'apport précieux d'Elye Wahi dans le collectif olympien et notamment sur les buts.

🗣️💬 @WalidAcherchour : "C'est pas ce soir que je vais critiquer Wahi. Dans le jeu, il a été interessant" pic.twitter.com/YisnlMeghI — After Foot RMC (@AfterRMC) August 31, 2024

« Il ne fait pas un mauvais match ce soir. Dans le jeu, il est intéressant. [...] Je pense qu’il a un peu plus de talent que Vitinha. Parce que, dans le jeu ce soir, il est quand même intéressant. Sur les buts 2 et 3, c’est quand même lui qui est à l’initiative. Sur le troisième but, il y a une mauvaise passe de Greenwood. Il temporise, il attend qu’Harit revienne dans le coup, il lui donne. Sur le deuxième but, la talonnade elle est dans le sens du jeu de Luis Henrique. Ce soir, il n’a pas les 4 occasions de la semaine dernière où on peut dire « Voilà ! Il a crevé le match ». Pour moi, il est dans le ton. Après, oui, il va falloir qu’il se lance véritablement avec son premier but dans le jeu. Mais, c’est pas ce soir que je vais critiquer Wahi », a t-il analysé. Il est vrai qu'avec un entraîneur aussi exigeant tactiquement que Roberto de Zerbi, une copie pareille ne sera jamais inutile et les buts pourront attendre un peu.