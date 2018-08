OM : Pas fâché par le mercato, Garcia va prolonger à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2019, Rudi Garcia devrait prolonger dans les prochaines semaines avec le club phocéen.

Dans une interview accordée à L’Equipe, le président Jacques-Henri Eyraud a confirmé que les négociations étaient avancées et qu’une annonce était imminente. Le patron de l’OM précise par ailleurs que Rudi Garcia n’est « absolument pas énervé » par l’issue du dossier Mario Balotelli, lequel va rester à l’OGC Nice malgré 3 mois de négociations avec Marseille, qui souhaitait en faire son grand attaquant.

« Rudi n’est absolument pas énervé qu’on n’ait pas réussi à trouver un deal pour Balotelli. Les discussions sont bien engagées pour sa prolongation et devraient aboutir très rapidement. On n’est pas loin d’une prolongation. Cela a toujours été l’objectif des deux parties » a lâché Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes du quotidien national. Plutôt une bonne nouvelle pour l’OM au vu du travail réalisé par Rudi Garcia, qui emmené le club olympien en finale de l’Europa League la saison dernière et qui était tout proche de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions.