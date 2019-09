OM : Pas de Thauvin ni de joker, le staff médical se fait réprimander

Dans : OM, Ligue 1.

Gêné par des douleurs à la cheville, Florian Thauvin va subir une opération dans les prochains jours.

Résultat, l’ailier de l’Olympique de Marseille manquera toute la première partie de saison. Le club phocéen n’avait vraiment pas besoin de cette mauvaise nouvelle, sachant que le joker n’est plus utilisable après l’arrivée de Valentin Rongier. Il ne reste que la possibilité de recruter un joueur libre. En attendant, l’OM est la cible de critiques, notamment de la part de Daniel Riolo qui estime que le staff médical aurait pu éviter cette situation.

« La blessure de Thauvin est dommageable pour le joueur. Mais il se blesse quand même au mois d’août… Ils font quoi les médecins ? Comment tu peux te retrouver dans cette situation début septembre au moment où tu ne peux plus trouver de solution ? Ils ont trop tardé pour savoir si oui ou non il allait se faire opérer, a critiqué le consultant de RMC. Souvent, aussi bien pour la partie club que pour la partie joueur, l’opération doit être faite en dernier recours. On attend extrêmement longtemps. Et ce n’est pas toujours la bonne décision qui est prise. » L’OM peut également regretter la lenteur des discussions pour Rongier, qui aurait pu débarquer bien avant le 3 septembre.