OM ‍: Pas de Lloris ou d'un autre, Pau Lopez sauve sa place

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne connait pas du tout le début de saison souhaité. Un joueur passe notamment au travers : Pau Lopez. Cela n'inquiète pas Pablo Longoria.

Marseille ne manque pas d'ambitions cette saison en Ligue 1. Sur la scène européenne, c'était également le cas en Ligue des champions. Mais l'OM devra se contenter de la Ligue Europa. Globalement, le début de saison des Phocéens est raté. Le jeu n'est pas au rendez-vous, tout comme la solidité de la saison passée. Un joueur est particulièrement sous le feu des critiques : Pau Lopez. L'Espagnol s'est rendu coupable de quelques bourdes malencontreuses depuis le début de la saison, ce qui nuit à son crédit aux yeux des fans et observateurs du club phocéen. Florent Germain n'a d'ailleurs pas compris pourquoi Pablo Longoria n'a pas voulu apporter plus de concurrence que ça au poste de gardien de but...

Pau Lopez, panique à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur le plateau de BFM Marseille, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Pau Lopez... ça reste une boulette ce qu'il fait contre Metz. Il peut mieux faire et lui-même en est conscient. Il ne fait pas un bon début de saison. C'est surprenant parce qu'il a été installé comme titulaire. On se demandait si l'OM allait recruter à ce poste... Marcelino lui fait confiance et ça aurait dû le booster mais c'est tout le contraire. Il a sur ses épaules une responsabilité qui fait que je ne reconnais pas son attitude qui était celle d'un leader et d'un patron de vestiaire. Je le trouve en panique parfois devant sa ligne et je n'avais pas vu ça pendant deux saisons. Cela a réveillé un débat à Marseille. Cela a été une surprise que Ruben Blanco soit rappelé car il n'est pas là pour le concurrencer », a notamment indiqué Florent Germain, assez inquiet pour l'OM si le portier espagnol ne se reprend pas très vite. L'ancien de la Roma aura l'occasion de se relancer dès le week-end prochain face au Stade Brestois au Stade Vélodrome.