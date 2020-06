OM : Pas de crédits, Strootman galère moins que Payet

Dans : OM.

Il y a quelques semaines, Dimitri Payet a fait l’unanimité contre lui en commentant sa situation financière dans les colonnes du Journal de l’Île de la Réunion.

Le n°10 de l’Olympique de Marseille expliquait avec franchise qu’il avait refusé de baisser son salaire durant la crise afin de préserver les intérêts de sa famille et honorer ses prêts financiers. Des propos qui ont fait sourire jaune les supporters marseillais, quand on sait que l’international tricolore perçoit près de 500.000 euros chaque mois en Provence. Heureusement, les fans de l’OM peuvent s’identifier à d’autres joueurs à la mentalité exemplaire. En difficulté sur le terrain depuis son arrivée en 2017, Kevin Strootman a au moins le mérite de faire l’unanimité en dehors du rectangle vert.

Pour preuve, cette anecdote livrée par le journaliste du Phocéen, Romain Canuti, via son compte Twitter. « Un autre exemple de la classe de Kévin Strootman : pendant le confinement, le Hollandais a contacté les jeunes de l'OM qui évoluent avec les pros et leur a pris à chacun pour 5000 euros de matériel pour qu'ils puissent s'entraîner chez eux comme les autres » a publié le journaliste, visiblement bien informé au sujet des agissements de Kevin Strootman durant la crise du Covid-19. Un geste magnifique de la part de l’ancien milieu défensif de l’AS Roma, qui prouve que sa mentalité est tout simplement impeccable. Pour rappel, Kevin Strootman est le joueur le mieux payé de l’Olympique de Marseille… à égalité avec Dimitri Payet. Mais vraisemblablement, le Hollandais a moins de difficultés à boucler ses fins de mois que le Réunionnais. Sa générosité l’honore en tout cas et ne manquera pas de faire remonter sa cote auprès des supporters marseillais.