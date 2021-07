OM : Pas d'effet Sampaoli, le boss ça reste Payet

Dans : OM.

Invaincu durant les matchs de préparation, l’OM peut compter en ce début de saison sur un Dimitri Payet de gala.

Buteur face à Braga il y a une semaine, le Réunionnais a remis ça contre le Benfica Lisbonne il y a deux jours avec un but somptueux. De toute évidence, Dimitri Payet reste le facteur X de l’OM malgré le recrutement d’envergure réalisé par Pablo Longoria. Et tandis que certains observateurs estiment que Jorge Sampaoli va mettre en place un jeu collectif réduisant la dépendance à un seul joueur, Pierre Maturana reste persuadé que l’OM ne sera pas le même en fonction du degré de forme de Dimitri Payet. Très affûté en ce début de saison, l’international français peut porter Marseille très haut selon le consultant de La Chaîne L’Equipe.

Attention à la Payet-dépendance

« Payet reste le meilleur joueur de l’OM en termes de talent. Quand il est fort, il porte Marseille, quand il est fort, il sauve parfois même Marseille. Ces dernière saisons, quand Payet était en forme, l’OM était moins irrégulier. Quand Payet est régulier, l’OM l’est et cela montre bien l’empreinte qu’il a sur cette équipe. J’entends l’argument du renouvèlement de l’effectif mais il y a tellement de nouveaux joueurs qu’il faut des valeurs sûres et la seul valeur sûre de l’OM c’est Payet quand il est à son meilleur niveau. Avec un bon Payet, tu peux avoir des certitudes dans ton jeu et dans ta créativité » a lancé le journaliste de So Foot, pour qui il ne fait aucun doute que Marseille est et restera dépendant de Dimitri Payet malgré la présence de joueurs tels que Konrad, Luis Henrique, Ünder ou encore Milik et Gerson dans le secteur offensif. Preuve du talent et de l’importance de l’ancien meneur de jeu de West Ham au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli…