OM ‍: Pape Gueye vendu 17ME, l'offre est arrivée ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Suspendu par la FIFA depuis le début de saison, Pape Gueye a effectué son retour avec l'OM contre Lyon. Néanmoins, le Sénégalais n'entrerait pas dans les plans de Gennaro Gattuso et un transfert en Premier League est déjà dans les tuyaux pour janvier.

Arrivé libre du Havre à l'été 2020, Pape Gueye a coûté bien plus cher à l'OM qu'un simple transfert. En effet, le milieu sénégalais a été chipé à Watford plus ou moins légalement. La FIFA a décidé que les règlements du mercato n'avaient pas été respectés et Gueye a été suspendu pendant 4 mois. Il a été écarté des terrains d'août 2023 à décembre 2023, ratant le début de saison. Il a fait son retour contre l'OL mercredi 6 décembre avant d'entrer en jeu à Lorient le dimanche suivant. C'est un renfort supplémentaire pour Gennaro Gattuso même si ce dernier n'est pas un fan du joueur. Les médias anglais parlent déjà d'un départ pour le revenant Gueye.

Burnley veut mettre 17 ME pour Gueye

The Sun évoque l'intérêt sérieux de Burnley pour Pape Gueye. Le manager Vincent Kompany apprécie le profil du milieu sénégalais alors que son club végète en bas de classement en Premier League (19e). Burnley est prêt à mettre un peu plus de 17 millions d'euros sur la table (15 millions de livres Sterling) pour le récupérer.

Le club anglais table sur le fait que Gattuso n'aime pas Pape Gueye, tout comme Marcelino avant lui. Ensuite, selon les informations du Sun, l'entourage du joueur est séduit à l'idée de découvrir le championnat anglais. Cela aurait pu être le cas d'ailleurs si Gueye avait rejoint Watford en 2020 quand le club londonien avait conclu un accord avec lui. Un seul élément vient perturber le plan parfait de Burnley : la CAN. Gueye a toutes les chances d'être appelé avec le Sénégal en janvier, de quoi retarder son arrivée si attendue par le relégable. En plus, Burnley et Vincent Kompany ne sont pas seuls sur le dossier puisque Nottingham Forest, Brentford et Fulham s'intéressent aussi au joueur marseillais.