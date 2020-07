OM : Pape Gueye risque gros, Marseille inconscient ?

Dans : OM.

En faisant signer Pape Gueye, l'Olympique de Marseille a balayé d'un revers de la main les arguments de Watford. Au final, le joueur pourrait payer l'addition.

L’Olympique de Marseille s’est réjoui cette semaine d’officialiser la signature de Pape Gueye, libre depuis son départ du Havre et qui initialement avait signé pour Watford avant de se rétracter en s’appuyant, selon le joueur, sur un vice de procédure. Du côté de l’OM, même si on était évidemment informé sur ce souci entre Pape Gueye et le club anglais, on n’a pas hésité à formaliser la signature du milieu défensif de 21 ans. Pourtant, cette décision pourrait bien valoir des soucis à la fois au club phocéen et à Pape Gueye. Car du côté de Watford on n’a pas pris ce dossier à la légère et on considère que Jacques-Henri Eyraud s’est montré bien léger en faisant signer le milieu de terrain.

Pour Manu Lonjon, l’Olympique de Marseille s’est mis à la faute, même si c’est son nouveau joueur qui risque d’être puni par la FIFA. Car c’est bien l’instance mondiale qui va statuer sur cet épineux dossier. « Watford va saisir la FIFA (...) Et le club anglais demande à la fois des sanctions contre Pape Gueye, mais aussi contre l’OM. Ce qu’il faut savoir, c’est que chaque fois que Watford apprenait qu’il y avait une négociation pour Gueye avec un club, Watford contactait ce club, à la fois le service juridique et celui administratif, en rappelant que Pape Gueye était sous contrat et rappelait les détails de la signature avec le numéro d’enregistrement. Les dirigeants anglais veulent un dédommagement financier du joueur, mais également de l’OM. L’OM n’a pas raison, mais l’OM peut ne pas être condamné parce que le club peut dire que le joueur a dit qu’il était libre. Mais deux jours avant que Pape Gueye signe son contrat avec Marseille, le club a reçu un document en provenance de Watford pour préciser que Gueye n’était pas libre. Du côté de Watford, on a trouvé l’OM cavalier et limite inconscient dans cette opération (...) Les arguments juridiques de Pape Gueye pour justifier l’annulation de son contrat avec Watford ne tiendront pas (...) Je suis plus inquiet pour le joueur que pour Marseille », a reconnu, sur sa chaîne Twitch, le spécialiste du mercato.