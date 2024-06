OM ‍: Pape Gueye officialise son départ libre de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Pape Gueye ne prolongera pas son contrat. Le milieu de terrain sénégalais a confirmé via les réseaux sociaux qu'il quittait librement l'OM.

« MERCI ET AU REVOIR MARSEILLE. Peuple marseillais, il y a quatre ans, j'arrivais jeune de Ligue 2 avec plein d'étoiles dans les yeux afin de découvrir l'Olympique de Marseille. Vous m'avez tout de suite accepté. J'ai vécu à vos côtés mes premières minutes dans l'élite française et réalisé mon rêve d'enfant en participant à la Ligue des champions et en remportant la première CAN du football sénégalais. Oui, il y a eu des moments compliqués, mais votre soutien infaillible, notamment au Vélodrome, me laissera des souvenirs inoubliables. Je remercie les supporters, joueurs, coaches, staff technique et employés que j'ai cotoyé durant mon passage au club », indique Pape Gueye, dont le passage à l'OM a surtout été marqué par sa longue suspension suite à son transfert du Havre à Watford, qu'il avait finalement annulé pour rejoindre Marseille.