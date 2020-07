OM : Pape Gueye arrive, Watford prêt à saisir la justice !

Dans : OM.

Sauf improbable retournement de situation, Pape Gueye deviendra dans les prochaines heures la première recrue officielle du mercato de l’OM.

Mardi soir, un accord a été trouvé entre le milieu de terrain de 21 ans et l’Olympique de Marseille. Tout a été très vite, avec une visite médicale passée avec succès à La Commanderie, et une conférence de presse attendue ce mercredi matin. Assurément, il s’agit d’une excellente recrue pour Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas puisque l’ancien capitaine du Havre, qui arrive libre en provenance du club normand, était sur les tablettes d’Angers, de Strasbourg ou encore de Nantes et de Reims. Mais sur le plan juridique, cette arrivée pose question selon L'Equipe, alors que Gueye avait signé, en janvier dernier, un pré-contrat avec Watford.

Le bail avec les Hornets avait été enregistré à la Ligue anglaise, mais il a été contesté par le joueur du Havre, qui ne l’estime pas valable. Très discret en public depuis le début du mercato, Watford devrait faire notifier par un huissier de justice l’absence de Gueye au club, alors que son contrat devait officiellement débuter ce mercredi 1er juillet. Il y a quelques jours, Gueye avait pris le soin d’envoyer un courrier à tous les clubs cités dans la presse comme possibles points de chute, en leur indiquant que le club qui officialiserait son arrivée devrait se préparer à des poursuites en justice de la part de Watford. Un avertissement que l’OM a bien évidemment pris en compte. Mais après une longue étude du dossier, les avocats du club phocéen ont indiqué qu’il y avait trop d’irrégularités dans le contrat de Pape Gueye à Watford pour ne pas considérer que l’ancien Havrais était libre. Par la suite, Jacques-Henri Eyraud a validé le dossier. Tout comme André Villas-Boas et même Frank McCourt, lequel a définitivement donné son feu vert lundi soir pour la finalisation de l’opération. Sur le terrain, l’OM réalise un énorme coup. En coulisses, espérons pour le club phocéen que cette signature ne lui coûte pas trop cher avec les possibles poursuites judiciaires de la part de Watford…