OM : Pape Gueye est à Marseille, le premier gros coup

Dans : OM.

L'OM a vu débarquer Pape Gueye dans la cité phocéenne, signe que les négociations pour sa venue gratuite en provenance du Havre via Watford, ont abouti.

Très remarqué la saison dernière avec Le Havre, Pape Gueye avait mis fin aux sollicitations en s’engageant très tôt avec Watford. Mais un énorme imbroglio sur fond de bagarre entre agents a tout remis en cause, et le clan Gueye a récemment dénoncé la fin de l’accord avec le club anglais, en raison d’une visite médicale illégale passée bien avant le moment où cela était autorisé. Résultat, les avocats marseillais se sont renseignés sur cette possible « prise de guerre » pour un joueur redevenu libre, et malgré la concurrence d’Angers, l’ancien havrais est arrivé à Marseille ce mardi soir annonce L'Equipe. Il passera sa visite médicale et, si tout se passe bien, s’engagera ensuite pour quatre ans en faveur de l’OM.

Une recrue à zéro euro donc que Jacques-Henri Eyraud ne voulait absolument pas manquer, et qui pourrait même permettre de compenser un éventuel départ au milieu de terrain cet été. A 21 ans, Pape Gueye s’apprête donc à découvrir la Ligue 1, même s’il reste à connaitre la position de Watford dans ce dossier, et les possibles recours que pourrait tenter le club de la banlieue de Londres. En attendant, l’OM ne devrait pas tarder à annoncer la signature du natif de Montreuil (93), qui vit lui aussi un été agité, avec une possibilité de disputer la Ligue des Champions alors qu’il ne compte qu’une saison complète de Ligue 2 dans les jambes.