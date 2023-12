OM ‍: Panique au mercato, Longoria l'avoue à moitié

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Tenu en échec (1-1) par Montpellier lors de la 17e journée du championnat, l'Olympique de Marseille termine la phase aller à la sixième place. Afin de remonter dans le classement, Pablo Longoria compte frapper fort lors du mercato hivernal, notamment avec l'urgence des départs pour la CAN.

L'année 2023 n'aura pas été d'un grand repos pour Marseille. La crise du mois de septembre est passée mais le club olympien semble encore fragile, en témoigne la défaite contre Brighton lors du dernier match d'Europa League et ce match nul concédé face à Montpellier. Si les signaux envoyés les dernières semaines sont encourageants, le club de la cité phocéenne a cruellement besoin de renforts, surtout avec l'arrivée de la CAN en janvier. L'OM va devoir se renforcer lors du mercato. À l'occasion d'une conférence de presse organisée par Pablo Longoria pour tirer le bilan de cette première moitié de saison 2023/2024, le président marseillais a donné le ton pour la prochaine période du marché des transferts, avec les postes ciblés pour le recrutement.

Un milieu et un latéral gauche, la liste de Noel de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« L'arrivée de Medhi (Benatia, NDLR) dans le rôle de conseiller sportif, c'est très important. Pour le mercato, on va travailler tous ensemble pour savoir comment renforcer l'équipe à court terme et à moyen terme. Au niveau du mercato, (...) il y a certains postes qui reviennent, par exemple le latéral gauche. Il faut prendre en considération la situation jusqu'à mi-février, avec la CAN. Il faut faire avec ça, et la blessure de Valentin Rongier aussi. On aimerait renforcer toutes les positions de milieux centraux, qui permettent de jouer à la fois en 3-5-2 et en 4-3-3. Est-ce qu'il faut réagir parce que ce sera compliqué pendant un mois et demi ? Oui, comme pour beaucoup de clubs français. C'est une nécessité à court terme, pour réduire l'impact sur ce mois et demi de compétition, même si le calendrier est plus souple qu'en novembre ou décembre. Mais ce serait une erreur massive de penser le recrutement uniquement sur cette période, il faut aussi penser au mois de mars, avril... Si on a trop de joueurs, ça va générer beaucoup de frustration aussi » a confié le dirigeant espagnol, qui cible le milieu de terrain et le couloir gauche à renforcer. L'OM va perdre plusieurs joueurs au début de l'année avec la CAN et devra rester compétitif jusqu'à son barrage d'Europa League contre le Chakhtar Donetsk en février. Plusieurs recrues sont attendues par les supporters à la Commanderie.