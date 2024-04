OM ‍: Pas de match et 10.000 au Vélodrome, ça c'est Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'OM enchaîne les défaites en ce moment, ses supporters n'ont pas baissé les bras pour autant. Ils attendent beaucoup du quart de finale retour de C3 contre Benfica, en témoigne le succès de la séance d'entraînement au Vélodrome dimanche.

Une grande aventure européenne pour l'OM, les supporters phocéens y croient fortement. Après avoir sorti le Shakhtar et avoir laminé Villarreal 4-0 au Vélodrome, Marseille a tenu bon à Benfica jeudi soir. Les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont perdu le match aller que 2-1, s'offrant un bouillant match retour au Vélodrome. Après avoir été 2000 à Lisbonne, les supporters olympiens rempliront sans problème l'enceinte marseillaise jeudi prochain. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès que représente la séance d'entraînement de l'OM dimanche.

10 000 Marseillais au Vélodrome dimanche matin

Cette séance, ouverte au public, aura lieu dans l'enceinte même du stade Vélodrome. En effet, l'OM n'a aucun match à jouer ce week-end puisque la réception de Nice a été reportée au mercredi 24 avril prochain. Selon les informations de la Provence, plus de 10 000 supporters de l'OM sont attendus malgré l'horaire matinal puisque la séance débutera à 11 heures.

𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗹𝗶𝗮 🔵⚪️



Ne manquez pas l'entraînement gratuit et ouvert aux enfants le dimanche 14 avril 2024 à l’@orangevelodrome 🏟️🤩

🎟️ Prenez vos places sur la billetterie en ligne ⤵️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2024

Un véritable succès populaire comme les précédentes séances organisées l'été dernier dans le mythique stade situé Boulevard Michelet. C'est d'autant plus fort dans une saison difficile pour l'OM, 8e de Ligue 1 seulement et qui vient de connaître 5 défaites de rang toutes compétitions confondues. De quoi donner un surplus de motivation aux coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang avant de retrouver Benfica dans quelques jours et disputer peut-être ensuite une superbe demi-finale de Ligue Europa.