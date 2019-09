OM : Paganelli a trouvé le nouvel homme fort de Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a été plutôt calme au mercato avec seulement trois renforts : Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier. Mais au-delà des joueurs, le club phocéen a également repensé son staff en s’attachant les services d’un nouvel entraîneur, André Villas-Boas. Le Portugais fait pour l’instant l’unanimité auprès des supporters dans la cité phocéenne grâce à son franc-parler et à son état d’esprit positif. Consultant pour Canal Plus, Laurent Paganelli est également emballé par le Portugais, lequel peut clairement permettre à l’OM de rêver plus grand cette saison.

« Là, avec les trois recrues, avec AVB, et aussi avec Ricardo Carvalho qui est un super mec, ça va monter en puissance. Maintenant, je suis vraiment optimiste. Les anciens avaient besoin d'une nouvelle dynamique, et je pense qu'elle est là. Villas-Boas, lui aussi, avait besoin d'un nouveau challenge et il l'a trouvé. Ça commence à vraiment prendre forme. C'est un groupe qui va vivre » s’est emballé sur le site du Phocéen l’homme de terrain de Canal Plus, persuadé que l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé en misant sur André Villas-Boas pour succéder à Rudi Garcia au poste d’entraîneur. Espérons que pour Marseille que ce sentiment soit toujours identique dans quelques mois…