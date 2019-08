OM : Benedetto pour 16 M€, Marseille profite d’un prix d’ami

Dans : OM, Mercato.

Future recrue de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto ne fait pas l’unanimité chez les observateurs français.

Notamment en cause, les 16 M€ annoncés pour son transfert en provenance de Boca Juniors. Un montant jugé trop élevé pour un attaquant de 29 ans. Le club phocéen va-t-il surpayer son prochain buteur ? Ce n’est pas l’avis de l’ancien dirigeant du club argentin Juan Simon. « En ce qui me concerne, si j'étais encore le directeur sportif de Boca, je ne l'aurais pas laissé partir pour moins que ça, a confié le consultant au Phocéen. Avec tout ce qu'il a montré chez nous et le marché actuel des attaquants, je pense même que c'est un prix très raisonnable. »

Un attaquant complet

Car même s’il « n’a pas une grande vitesse », Benedetto est considéré comme un attaquant complet. « Il peut participer à la construction du jeu. Il a un bon jeu de tête, une très belle frappe de balle, il cherche la profondeur et sait très bien couper les trajectoires », a décrit le spécialiste d’ESPN, qui assure que l’international argentin a rassuré depuis sa rupture des ligaments croisés d’un genou en novembre 2017.

Quant à sa capacité à résister aux défenseurs de Ligue 1, là non plus, Juan Simon n’est pas du tout inquiet. « Je sais que la Ligue 1 est un football assez physique, et Pipa vient d'un championnat où les défenseurs sont très rugueux, et même méchants, a rappelé l’ancien joueur passé par Monaco et Strasbourg. C'est un football très compliqué là-bas, et il saura sortir du marquage des défenseurs français. » De quoi rassurer les supporters marseillais.