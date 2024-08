OM ‍: Pablo Longoria tente un coup diabolique au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria entend bien offrir une dernière touche de gala au mercato de l'OM afin que Roberto De Zerbi soit dans les meilleures conditions pour cette saison. Quitte à sortir une stratégie osée.

Bien déterminé à s’offrir un ailier capable d’évoluer à gauche pour la saison qui va bientôt débuter, l’Olympique de Marseille est passé doublement à l’action. Quelques heures après avoir effectué une seconde offre à Norwich pour récupérer Jonathan Rowe avec un prix estimé au-delà de 10 millions d’euros, Pablo Longoria a décidé de ne fermer aucune porte et d’effectuer la même offre pour Armand Laurienté. L’ailier de Sassusolo possède un profil percutant et capable de garder le ballon qui plait beaucoup à Roberto De Zerbi, et l’OM est donc passé à l’action ce jeudi 15 août. Selon le journaliste Alfredo Pedulla, Marseille vient de lâcher une offre à 12 millions d’euros hors bonus au club italien pour récupérer l’ancien joueur de Lorient.

La même offre à Sassuolo et Norwich

#Laurienté è una richiesta di Roberto #DeZerbi: l’OM ha offerto 12 milioni più bonus con riscatto obbligato al primo punto conquistato a febbraio. Il #Sassuolo chiede 16 milioni più 2 di bonus, trattativa non chiusa ma in piedi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2024

L’idée est simple, c’est de faire accélérer les choses concernant ce recrutement en effectuant deux offres très proches à Sassuolo et Norwich, et le premier qui acceptera pourra ainsi vendre son joueur. Il reste à savoir si cela satisfera l’un de ces deux clubs, alors que tout le monde sait que l’OM est dépensier cet été, et a besoin de recruter rapidement. La preuve, le club italien aurait déjà fait savoir qu’il attendait 16 millions d’euros pour lâcher celui qui a connu deux sélections en équipe de France espoirs en 2021. L’informateur italien affirme en tout cas que les discussions sont toujours de mise entre Sassuolo et Marseille. Et du côté de la presse anglaise, on signalait la même chose avec Norwich, preuve qu’absolument rien n’est fait mais que le choix de Pablo Longoria semble, pour le moment, se diriger vers l’un de ces deux ailiers.