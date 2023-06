OM ‍: Longoria fera des annonces dans 24 heures

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présent samedi à Ajaccio où il a assisté au match pathétique de son équipe, le président de l'Olympique de Marseille va rapidement tourner la page d'une saison marquée par des hauts et des bas. Pablo Longoria va faire des annonces.

Confortablement installé sur l'un des bancs de touche du stade d'Ajaccio avant le dernier match du championnat de l'OM, avec à ses côtés Igor Tudor et son bras droit, Javier Ribalta, Pablo Longoria avait le sourire. Mais après les 90 minutes jouées par son équipe, le patron espagnol du club phocéen faisait grise mine. À la fois parce que Marseille était tombé en Corse (1-0), mais en plus, il avait appris que l'entraîneur croate refusait de se présenter face aux médias, préférant laisser le soin à son adjoint de faire le boulot. Une attitude d'Igor Tudor que Pablo Longoria n'a pas aimé du tout. La page Tudor étant tournée, le président de l'Olympique de Marseille va rapidement dévoiler la suite de son plan, une date est même fixée pour cela.

Longoria va s'expliquer lundi

Le quotidien La Provence annonce que dès lundi après-midi, Pablo Longoria organisera une conférence de presse au centre d'entraînement Louis-Dreyfus. Et à cette occasion, le patron de l'OM reviendra non seulement sur la saison contrastée de son club, capable du meilleur contre le PSG et du pire contre Annecy dans la même édition de la Coupe de France. On ne sait pas encore si Longoria dévoilera l'identité du nouvel entraîneur, mais la totalité des championnats européens étant désormais terminée, plus rien n'empêche de donner le nom de l'heureux élu. De même, il fera également un tour de l'effectif, l'obligation pour l'OM de passer par la voie des qualifications pour la Ligue des champions étant une contrainte supplémentaire pour renforcer rapidement son équipe. Plusieurs joueurs sont sur la sellette et Pablo Longoria va probablement devoir assumer quelques choix. On pense notamment à Mattéo Guendouzi, mais aussi à Alexis Sanchez dont l'avenir est incertain.