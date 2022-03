OM : Pablo Longoria fait une annonce fracassante

Dans : OM.

Aux manettes de l’OM depuis un an, Pablo Longoria, qui a succédé à Jacques-Henri Eyraud, ne se voit pas exercer un rôle similaire dans un autre club.

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a été propulsé à la présidence du club par Frank McCourt il y a un an pour succéder à Jacques-Henri Eyraud. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria est bien plus apprécié des supporters que son prédécesseur. Et pour cause, ses choix en période de mercato ainsi que sa communication et ses actions de manière générale sont approuvées par les supporters de l’OM. Sur l’antenne de RMC, Pablo Longoria a témoigné de sa reconnaissance envers le peuple marseillais et a par ailleurs fait une annonce fracassante sur la suite de sa carrière. A seulement 35 ans, Pablo Longoria a dévoilé que son expérience à l’Olympique de Marseille serait sa dernière dans un club de haut niveau à un poste si important.

La révélation de Longoria sur son avenir

🗣💬 "C'est normal que j'aie un comportement sportif beaucoup plus haut que les autres présidents car je suis né comme un recruteur dans le football."



⚪🔵 Pablo Longoria sur la réussite de son recrutement à l'OM. #RMClive pic.twitter.com/H84FWKUrKX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

« Je considère l’OM comme ma dernière aventure de haut niveau dans le monde du football. Après ce type d’expérience, c’est un message fort, mais je ne serai pas sur le marché. Je ne travaillerai plus jamais dans ce type de poste dans un autre club. Mon rêve est d’avoir mon temps à Marseille, après mon rêve serait de retourner voyager et redevenir recruteur. Je sais que c’est impossible de vivre le même niveau de sentiment et de passion qu’à Marseille, ce serait frustrant de travailler dans d’autres clubs et d’avoir le même niveau de responsabilité » a lâché Pablo Longoria, dont la déclaration ne manquera pas de surprendre les supporters de l’Olympique de Marseille. Ceux-ci espèrent en tout cas que Pablo Longoria restera le plus longtemps aux manettes, l’Espagnol étant plutôt malin sur le marché des transferts et très protecteur de l’OM notamment lorsque les incidents à Nice ou à Lyon ont touché le club phocéen cette saison.