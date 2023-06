OM ‍: Pablo Longoria croise John Textor en plein mercato

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec le départ d'Éric Bailly, l'Olympique de Marseille s'active pour trouver des renforts en défense centrale. Pablo Longoria regarde au Brésil, du côté du club John Textor pour lancer son mercato estival.

En train de boucler le dossier le plus chaud de l'été, à savoir son entraîneur, l'OM peut désormais se concentrer sur le marché des transferts. Si Marseille souhaite se renforcer quasiment à tous les postes, le chantier de la défense semble être très important puisque plusieurs noms sont associés au club phocéen ces derniers jours. Que ce soit Romain Saïss ou Leonardo Bonucci, l'OM a vraisemblablement besoin d'un nouveau roc. Si ces deux noms sont bien connus du paysage médiatique français, selon les informations de Globoesporte, Marseille a pris des renseignements pour Adryelson. Le défenseur de Botafogo est très courtisé puisque le club brésilien a récemment refusé une offre de Besiktas de 4 millions d'euros. Arrivé l'été dernier en provenance du SC Recife, Adryelson tape déjà dans l'œil des écuries européennes.

L'OM intéressé par un joueur de John Textor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adryelson Silva 👮🏽‍♂️🫡 (@adryelson98)

L'OM apprécie particulièrement le profil du joueur qui évolue dans un club qui appartient à John Textor, propriétaire de l'OL. Les transactions entre Lyon et Marseille sont assez rares mais l'OM pourrait toutefois faire affaire avec le patron américain, sans rapport direct avec l'OL. Adryelson joue pour Botafogo qui est sous les ordres de la société Eagle Football Groupe. Le défenseur de 25 ans est également pisté par l'Olympiakos selon UOL Sport. Marseille aura donc une grosse concurrence sur ce dossier, alors que l'arrivée de Marcelino est imminente. Pablo Longoria se bouge réellement pour améliorer l'effectif et le staff marseillais en amont d'une nouvelle saison qui risque d'être mouvementée pour le club de la cité phocéenne. Une qualification en Ligue des Champions est visée et l'OM doit d'abord se renforcer. Adryelson qui est sous contrat jusqu'en décembre 2025 avec Botafogo, pourrait donc être une première prise rapide en vue d'avoir une équipe compétitive dès le mois de juillet, quand l'OM effectuera une préparation décisive en vue des barrages européens.