OM : Oubliez Thauvin et Payet, Di Meco kiffe Zambo Anguissa

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OM s’est lourdement incliné face au PSG. Néanmoins, certains joueurs ont tiré leur épingle du jeu.

On pense à Luiz Gustavo, mais surtout à André-Franck Zambo-Anguissa, auteur d’une performance XXL au cœur du milieu de terrain. Souvent moqué, le Camerounais réalise une grosse saison et ne se dégonfle jamais dans les grands rendez-vous. C’est précisément sur cela que, sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a souhaité insister. Une manière de tacler Dimitri Payet et Florian Thauvin, particulièrement décevants face au PSG il y a deux jours…

« Les tauliers n’ont pas fait un grand match, et le meilleur joueur, et de loin, c'était Zambo Anguissa. Il est toujours dans les deux, trois meilleurs. J'en ai marre de cette dictature du beau ! Les beaux qui font gagner, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on a des beaux qui ne font jamais gagner ! Les vilains qui sont bons, dans un club comme l'OM, c'est ces mecs-là qui font le fonds de commerce. J'ai surveillé Payet, qui passe à côté de tous les gros matchs depuis qu'il est à l'OM. Même chose pour Thauvin, qui avait été très bon à l'aller, contre Monaco, mais qui est passé au travers dimanche soir » s’est agacé Eric Di Meco, frustré que les prestations de Zambo-Anguissa ne soient pas plus reconnues. Concernant Payet et Thauvin, tout le monde s’est chargé de leur cas, en revanche.