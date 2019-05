OM : Oublié par Garcia, Njie se demande s’il est en vacances

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà en position défavorable avant cette 35e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas arrangé sa situation.

Alors qu’une victoire était indispensable vendredi soir, les hommes de Rudi Garcia ont été accrochés à Strasbourg (1-1). Laissant la possibilité à ses concurrents de les distancer définitivement. Autant dire qu’avec 7 points de retard sur le podium et un match en plus, les coéquipiers de Clinton Njie n’y croient plus vraiment.

« Je ne vais pas vous dire que l'on pense pouvoir jouer la Ligue des Champions, c'est très compliqué, a reconnu l’attaquant camerounais en zone mixte. Ce n'est pas encore mort mathématiquement mais on n'a pas notre destin entre les mains. On va juste essayer de gagner nos matchs et faire de notre mieux pour la fin de saison. » Reste à savoir si Njie participera aux trois dernières journées.

La frustration de Njie

Interrogé dans les couloirs de la Meinau, l’ancien Lyonnais n’en était pas certain. « On aimerait tous jouer. Mais je ne suis pas le coach, il fait ses choix, on doit les respecter. Je fais mon travail à part. Aujourd'hui il m'a donné l'opportunité de jouer les 10 dernières minutes, ça n'a pas été suffisant. A moi de continuer à travailler et de regarder comment la fin de saison va se passer », a réagi le Marseillais, qui ne sera sûrement pas retenu cet été.