OM ou pas, Wenger met les choses au clair pour Giroud

Peu utilisé avec les Gunners, Olivier Giroud s’inquiète pour son temps de jeu et il n’est pas le seul. Ce dimanche sur TF1, Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, a reconnu que l’avant-centre des Bleus jouait gros en restant à Arsenal et en voyant son temps de jeu diminuer, ce qui pourrait finir par lui coûter sa place pour la Coupe du monde. De quoi inciter à un départ en janvier, et éveiller l’appétit de l’OM, qui commence à se dire que le recrutement d’un avant-centre pourrait enfin régler ce problème de taille de l’efficacité offensive. Mais Arsène Wenger s’est montré limpide en conférence de presse au moment d’évoquer l’avenir de l’ancien montpelliérain.

« Je ne peux pas prendre en considération l'intérêt de l'équipe nationale. Je prends en compte l'intérêt du joueur, bien sûr, mais celui du club sera toujours prioritaire. Nous avons la Coupe de la Ligue, la FA Cup, l'Europa Ligue, la Premier League... on ne veut pas s'affaiblir. L’équipe restera en l’état », a prévenu le manager du club londonien, qui ne laisse aucun espoir aux joueurs annoncés sur le départ. Néanmoins, l’histoire récente l’a démontré, il ne s’est pas toujours passé au mercato ce qu’Arsène Wenger avait annoncé auparavant, du côté d’Arsenal.