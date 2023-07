OM ou pas, cet attaquant change brutalement d'avis

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Convoité par l'Olympique de Marseille, un club qu'il apprécie, Illiman Ndaye pourrait surprendre tout le monde lors de ce mercato. L'attaquant natif de Rouen a changé d'avis sur son avenir.

C’est un nom qui revient régulièrement du côté de l’OM ces derniers jours, Iliman Ndiaye, l’attaquant international sénégalais de Sheffield United, aurait refusé une offre d’Everton afin de rejoindre Marseille. A un an de la fin de son contrat avec les Blades, il a contribué au retour de son équipe en Premier League, mais ne dirait pas non à la Ligue 1, lui qui avait vite mis le cap vers l’Angleterre après un bref passage au centre de formation de Marseille lorsqu’il n’avait que 14 ans. Cependant, à en croire James Bouclier, journaliste pour The Star, le quotidien de Sheffield, Iliman Ndiaye n’est finalement pas si déterminé que cela de quitter le club, et de signer à l’Olympique de Marseille, contrairement à ce que RMC a prétendu la semaine passée.

Ndiaye veut rester à Sheffield

Le journaliste qui suit au quotidien l’actualité de Sheffield United le précise, l’attaquant de 23 ans ne fera pas le forcing pour partir cet été. « Mes sources proches de l'équipe de Paul Heckingbottom (Ndlr : le manager de Sheffield) ont insisté sur le fait que Ndiaye n'avait pas l'intention de soumettre une demande de transfert afin d'essayer de forcer un transfert cet été. Il est heureux d'essayer d'aider United à s’installer durablement en Premier League », précise James Bouclier. Et ce dernier de préciser que les agents de l’attaquant sénégalais sont convaincus qu’en ayant du temps de jeu dans le championnat anglais, Iliman Ndiaye prendra de la valeur et pourra donc prétendre à une meilleure offre lorsqu’il sera libre de tout contrat dans un an. Les dirigeants de Sheffield United auront peut-être une autre vision du dossier si le joueur ne prolonge pas, ce qui peut rassurer un peu l’Olympique de Marseille.