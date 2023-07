L'OM ou le clash, cet attaquant exige de signer à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cité comme l'un des possibles renforts de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato, Iliman Ndiaye a également des touches avec en Premier League. Cependant, l'attaquant de 23 ans n'a qu'une idée en tête.

Neuf ans après avoir quitté le centre de formation de l’OM, alors qu’il n’avait que 14 ans, Iliman Ndiaye veut faire un retour fracassant à Marseille. Ciblé par le duo Longoria-Ribalta, l’international sénégalais, qui évolue désormais à Sheffield United, sera libre dans une saison et son avenir se joue donc dans les prochaines semaines. Le club anglais ne dit pas non à un départ d’Iliman Ndiaye. En revanche, pour l’instant, il donne l’avantage à Everton, qui a des moyens financiers plus conséquents que l’Olympique de Marseille et n’a donc pas trop marchandé avec les dirigeants de Sheffield concernant la valeur d'un joueur estimée à 18 millions d'euros. Mais, ce transfert s’engage plutôt mal, puisqu’à en croire RMC, le joueur a, lui, refusé de signer chez les Toffees pour une seule raison.

Non à Everton, oui à l'OM

Iliman Ndiaye a pris connaissance de l’intérêt très affirmé de l’Olympique de Marseille le concernant. Et, il a prévenu le board de Sheffield United qu’il n’avait dorénavant qu’un but, c’est revenir en France pour signer à l’OM. L'attaquant est déterminé, mais Sheffield sait que très généralement les transferts entre clubs anglais sont nettement plus élevés sur le plan financier, au point même que parfois certains prix semblent exagérés. De son côté, le natif de Rouen reste inflexible et demande à pouvoir s'engager avec l'OM dès cet été, laissant à Pablo Longoria et son homologue anglais le soin de s'entendre durant ce mercato d'été.