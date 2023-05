Igor Tudor prêt à abandonner l'OM pour une raison inattendue ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria va rencontrer Igor Tudor cette semaine pour sceller son avenir à l'OM. La réponse de l'entraineur croate pourrait surprendre tout le monde.

La saison se termine difficilement pour l’Olympique de Marseille, qui a perdu de son allant et sa faculté à enchainer les matchs convaincants, avec trois défaites sur les quatre derniers matchs. Tout le monde avait été prévenu, Igor Tudor était un entraineur exigeant sur le plan physique et les joueurs pouvaient le payer en fin de saison s’ils ne parvenaient pas à tenir le rythme. C’est ce qu’il se passe et cela jette donc un voile avec une pointe d’amertume sur la saison marseillaise. Chacun peut y voir sa conclusion, avec les échecs en Coupe d’Europe et en Coupe de France, mais un podium atteint en Ligue 1 avec du jeu déployé et un Vélodrome conquis même si les résultats ont été décevants à domicile.

Longoria compte sur Igor Tudor, mais...

Se pose désormais la question de l’avenir de l’entraineur provençal, qui a encore un an de contrat et est toujours perçu comme le technicien qu’il faut par Pablo Longoria. Les deux hommes se sont entretenus brièvement après le dernier match face à Brest, mais ils ont surtout prévu de se voir plus longuement cette semaine pour discuter concrètement de la suite. L’idée de l’OM est claire, c’est de continuer avec l’ancien défenseur central, et de travailler avec lui sur le mercato, de s’adapter à ses besoins et de permettre aussi à Longoria de lui dévoiler ce qu’il compte faire avec l’équipe cet été. Conserver son entraineur après une saison est toujours un défi à l’OM, qui a connu pas mal de soubresauts à ce niveau par le passé.

Il reste à savoir ce que va décider Igor Tudor, dont la cote est tout de même bien remontée après la saison à Marseille. Son nom est murmuré à la Juventus, mais selon La Provence, il n’est plus vraiment dans les favoris si jamais Massimiliano Allegri devait finir par prendre la porte après une saison décevante. En revanche, une autre possibilité existe selon le quotidien régional, et ce serait une grande surprise. En effet, Igor Tudor pourrait décider de mettre le clignotant et prendre une année sabbatique, comme l’a fait Jorge Sampaoli avant lui. « Après une saison éprouvante à Marseille, il pourrait surtout avoir envie de se régénérer et de profiter de la vie plutôt que de replonger pour un an ou de repartir dans un autre projet », explique ainsi le journaliste Jean-Claude Leblois, qui évoque des indiscrétions en ce sens dans les couloirs de l’OM. Voilà qui serait un choc terrible pour le club provençal, et démontrerait qu’une saison sur le Vieux Port, peut en valoir 10 dans un autre club, comme l’expliquait à l’époque Didier Deschamps. En tout cas, c’est désormais une issue à l’étude, et qui provoquerait de grosses conséquences à l’OM, obligé de rechercher un nouvel entraineur si jamais Igor Tudor décidait de tout stopper pour souffler quelques temps.