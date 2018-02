OM : De banni à chouchou des supporters, il a réussi son pari à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Prêté au Genoa puis au Milan AC la saison passée, l'OM ne comptant pas sur lui, Lucas Ocampos est revenu par la petite porte à l'Olympique de Marseille l'été dernier, l'ancien monégasque semblant promis à un rôle de remplaçant. Mais Rudi Garcia a bien vite compris que le joueur argentin méritait mieux que cela, et l'entraîneur de l'OM avait raison, puisque grâce à son engagement total Lucas Ocampos est devenu une pièce maitresse de ce Marseille si conquérant.

Pour Marc Libbra, qui a évoqué le cas de Lucas Ocampos sur Le Phocéen, il est évident que le jeune argentin (23 ans) a toutes les qualités pour s'imposer à l'Olympique de Marseille et notamment sa rage permanente, ce qui en fait un des chouchous du Vélodrome où l'on aime les footballeurs qui mouillent le maillot. « Il se bat sur tous les ballons, et on sait qu'à Marseille, les supporters adorent ça. Tu peux être moins bon que les autres, mais si tu donnes tout, ce qui est son cas, ils te respectent. Le mec ne s'arrête jamais, il termine les matches en vrac avec le maillot pourri, les chaussettes arrachées... Les gens voient ça, et ses coéquipiers aussi (...) Je me mets à la place d'Amavi. Il sait qu'Ocampos va bosser comme un malade devant lui pour lui libérer des espaces, mais aussi pour le couvrir défensivement. En plus, il harcèle les défenseurs pour les empêcher de relancer. Ce travail de besogneux est indispensable. L'adversaire qui se tape Ocampos sur son côté est emmerdé pendant tout le match. Rudi Garcia en a fait son joueur et il en tire le maximum,. En fait, les deux se rendent la pareille. Garcia lui fait confiance et le fait progresser, et Ocampos lui rend la monnaie en donnant tout sur le terrain jusqu'à la 90e minute », explique Marc Librra, qui se reconnaît un peu dans le style de Lucas Ocampos.