OM-OL : Pas besoin des Lyonnais pour mettre le feu au Vélodrome

L’Olympique de Marseille n’a plus grand chose à jouer, mais le choc de dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais promet néanmoins d’être bouillant. Les deux clubs sont rivaux, et les supporters provençaux ont bien l’intention de profiter d’un Vélodrome garni pour faire entendre leur colère contre les dirigeants après une saison totalement ratée. L’union sacrée pour faire échouer Lyon dans sa quête pour le podium ne devrait pas avoir lieu, et les autorités ont déjà prévu le coup. 20 Minutes annonce ainsi que le déploiement des forces de l’ordre et de sécurité sera exceptionnellement élevé pour une rencontre de Ligue 1, et ce malgré l’interdiction de déplacement des supporters lyonnais. Peu importe visiblement.

« Ce sera tendu, très tendu même. On n’est pas sur un bon alignement de planètes : la rivalité contre Lyon, plus la colère des Marseillais face aux mauvais résultats… Ça fait beaucoup ! Les supporters lyonnais interdits ? On ne les regrettera pas. A Marseille, on se débrouille très bien tous seuls pour avoir des incidents », glisse même le commissaire divisionnaire Philippe Combaz, chargé de la sécurité au Vélodrome les soirs de match, et qui pressent qu’il va avoir beaucoup de travail dans la nuit de dimanche à lundi.