OM : OL-Montpellier reporté, ils crient au complot anti-Marseille !

Initialement prévu le samedi 16 mars à 17 heures, le match entre Lyon et Montpellier a été reporté au lendemain en raison de la marche pour le climat et la journée internationale contre le racisme et les violences policières prévue samedi. Par ailleurs, la Préfecture du Rhône a évoqué un certain antagonisme historique entre les deux clubs pour justifier cette décision. Un report qui arrange bien l’Olympique Lyonnais, qui sortira d’un match sans doute très fatiguant physiquement et psychologiquement à Barcelone, ce mercredi soir. Et qui pousse certains à se poser des questions…

C’est notamment le cas de nos confrères du Phocéen, qui y voient clairement une décision pro-OL et par conséquent anti-OM. « Lyon, qui disputera son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Barcelone mercredi soir, aura du coup un jour de plus de récupération. Une donnée qui s'avère importante dans la lutte à distance que se livrent Lyon et l'OM pour le podium. On n'ira pas jusqu'à dire que ce report a été décidé pour avantager le club du président Aulas, mais on est tout de même en droit de s'interroger » a publié le site marseillais, fâché par ce report de 24 heures au moment où Marseille et Lyon ne se tiennent plus qu’en trois points au classement.