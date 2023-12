OM-OL ‍: La LFP sanctionne les supporters de Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Rejoué le 6 décembre dernier, l’Olympico entre Marseille et Lyon avait accouché d’une victoire de l’OM (3-0) sur la pelouse d’un Stade Vélodrome plein. Lors de cette rencontre, qui avait été reportée à cause de violents incidents et notamment le caillassage du bus lyonnais en octobre dernier, les ultras de l’OM ont été jugés coupables « d’usage d’engins pyrotechniques, d’utilisation de laser et d’expressions orales constatées » par la LFP.

#OMRCSA les zones des Fanatics, des MTP et du CAOM au virage nord seront fermées lors du prochain match OM-Strasbourg suite à l’utilisation de fumigènes lors de #OMOL

Décision de la commission de discipline de la LFP.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) December 21, 2023

Et ce jeudi, la Ligue a décidé de sévir en prononçant la « fermeture pour un match ferme des espaces dédiés aux groupes des Fanatics, MTP, et CA OM situés dans la tribune Nord de l’Orange Vélodrome et une amende ferme de 5 000 € » pour l’OM. En début d’année 2024, le stade marseillais sera donc en partie à huis clos pour la reprise de la L1. Un moindre mal par rapport à tous les évènements qui se sont déroulés autour de ce premier Olympico de la saison…