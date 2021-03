OM-OL : Garcia refuse de s’acharner sur Eyraud

Dans : OM.

Durant deux ans et demi, Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud ont collaboré à la tête de l’Olympique de Marseille.

Il est de notoriété publique que les deux hommes entretenaient de bonnes relations. Et pour cause, c’est Jacques-Henri Eyraud en personne qui est allé chercher Rudi Garcia, avant même de nommer Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif. Par la suite, l’ex-président de l’OM a accordé une confiance aveugle en l’actuel entraîneur de l’OL, lui confiant notamment les pleins pouvoirs en période de mercato, une erreur que regrettent à ce jour les supporters de l’Olympique de Marseille. Après le match nul de Lyon sur la pelouse du Vélodrome dimanche soir (1-1), Rudi Garcia n’a pas échappé à une question d’un journaliste sur le départ de Jacques-Henri Eyraud, évincé vendredi soir par Frank McCourt.

Soucieux d’éviter toute polémique avec Marseille depuis son départ en 2019, Rudi Garcia a botté en touche avec un message subliminal que Jacques-Henri Eyraud accueillera peut-être comme un compliment. « La seule chose que je peux dire c’est qu’en règle générale, on s’aperçoit de la qualité des gens quand ils ne sont plus là. C’est souvent ce qu’il se passe dans pas mal de domaines » a expliqué Rudi Garcia. Par la suite relancé par le « niveau de détestation » atteint par Jacques-Henri Eyraud à Marseille par un journaliste, l’entraîneur lyonnais n’a pas souhaité en dire plus. « Je n’ai pas à répondre à ça. Cela ne m’intéresse pas, je viens de répondre à une question et on s’en tiendra là si vous voulez bien ». Rudi Garcia a donc fait le choix de ne pas s’épancher sur le sujet, et cela ne surprendra personne dans la mesure où Jacques-Henri Eyraud avait pris l’habitude de faire signer des clauses de confidentialité à ses anciens collaborateurs au moment de se séparer d’eux.