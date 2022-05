OM-OL déclencheur d'une révolution chez les arbitres

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La rencontre entre l'OM et l'OL ce dimanche soir en Ligue 1 a été marquée par quelques décisions arbitrales litigieuses. Pour certains, le manque de transparence des arbitres pose problème.

L'OM s'est lourdement incliné (0-3) ce dimanche soir sur sa pelouse face à l'OL. Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont plus que trois points d'avance sur le Stade Rennais et l'AS Monaco, respectivement troisième et quatrième de Ligue 1. La fin de saison s'annonce des plus stressantes pour le club phocéen, qui devra en plus gérer sa demi-finale retour de Conference League contre Feyenoord jeudi soir. Il faudra donc vite digérer la lourde défaite face à l'OL, surtout que pas mal de frustrations ont été vécues par les joueurs de l'OM. Selon eux, ils auraient dû bénéficier d'un penalty après une main de Moussa Dembélé mais également d'une faute de ce même Dembélé quelques minutes plus tard lors du but de Castello Lukeba. Présent au micro de Prime Video après la rencontre, Pablo Longoria déplorait lui le fait que les arbitres ne soient pas plus transparents et équipés de micro lors de leur prise de décision avec la VAR. Un avis partagé par Saïd Ennjimi.

Saïd Ennjimi veut aussi une révolution

L'OM a perdu 25 points au Vélodrome cette saison. 😨 pic.twitter.com/MYfqc9ckR6 — BeFoot (@_BeFoot) May 2, 2022

L'ancien arbitre de Ligue 1 intervient fréquemment dans les médias pour donner ses avis sur l'arbitrage de chocs de notre championnat. Sur La Chaine L'Equipe, Saïd Ennjimi a d'ailleurs livré son sentiment concernant la possibilité d'équipier les arbitres de micros. « Je suis en phase avec ça. Il faut sonoriser. Cela permettrait d'apporter de la pédagogie et puis de permettre à tout un chacun d'entendre et de comprendre la décision de l'arbitre. L'inconvénient de la vidéo est que les gens attendent la perfection. Or, on le voit bien pour les situations de main, certains auraient dit qu'il y avait penalty pendant que d'autres auraient dit qu'il n'y avait pas penalty. C'est un peu pour ça que je ne suis pas trop pour la vidéo pour tout ce qui est mains en particulier. Mais cela permettrait d'entendre l'arbitre dire qu'ils ont considéré que Dembélé n'avait pas augmenté artificiellement son bras. Pour Rongier à Paris, je ne vois pas comment il aurait pu enlever son bras. On voit bien que d'aucune manière, il essaye d'empêcher le ballon avec son bras », a notamment indiqué le natif de Casablanca. Reste à savoir si la parole des acteurs du jeu et de certains observateurs sera entendue par les instances du football français.