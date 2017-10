OM : Ocampos avoue pourquoi il joue mieux et l'OM aussi

Dans : OM, Ligue 1.

Bien peu de supporters de l'Olympique de Marseille se sont réjouis de savoir que Lucas Ocampos allait revenir de son double prêt au Genoa et au Milan AC. Mais pourtant le joueur argentin réalise une belle première partie de saison, marquant quatre buts en Ligue 1 et se montrant souvent décisif, comme jeudi en Europa League. Evoquant ce retour réussi à l'OM, Lucas Ocampos avoue qu'il a l'impression de découvrir un nouveau club et surtout un nouvel état d'esprit dans le vestiaire.

Et ce double changement fait la différence explique, dans L'Equipe, l'ancien monégasque. « En un an, qui a le plus changé : Lucas Ocampos ou l’Olympique de Marseille ? Les deux ! Je ne vais pas dire que le club a changé à 100%, mais à 90%. Et à tous les niveaux. Je ne savais pas ce qui m’attendait quand je suis revenu d’Italie : l’équipe était bien armée, il y avait un nouvel entraîneur, un nouveau président. Je suis très content parce que j’ai retrouvé un club totalement différent, avec des gens qui ont envie de travailler, qui veulent que Marseille redevienne un grand club. Si ça continue comme ça, l'OM va renouer avec son histoire. Mais évidemment, cela ne se fera pas en un an, affirme dans un premier temps Lucas Ocampos, avant de faire une autre confidence sur le collectif marseillais. J’ai été très critiqué à certains moments, parfois avec raison, parfois moins. Si je continue sur ce chemin, ça va me profiter à moi, à ma famille et à l’équipe. J’ai aussi trouvé un groupe très uni, plus que les précédents. Les leaders sont très positifs. Il n’y a pas de problèmes entre les joueurs, pas de jalousie. C’est quelque chose de très difficile à trouver dans le football. »