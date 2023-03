OM : Nuno Tavares, ça commence à le gonfler

Dans : OM.

L'OM se déplace à Rennes ce dimanche soir en Ligue 1. Un autre choc à jouer pour des Phocéens en perte totale de confiance. Et Nuno Tavares est aussi dans le coeur du cyclone depuis l'élimination en Coupe de France.

Les hommes d'Igor Tudor connaissent une importante période de turbulences depuis quelques jours et leur défaite face au PSG lors du Classique. Car cette semaine, les Phocéens ont de nouveau connu un coup dur avec une élimination surprise en Coupe de France face à Annecy. Avant de se déplacer à Rennes, c'est le doute qui prédomine dans la cité phocéenne. Surtout que certains joueurs inquiètent. C'est le cas de Leonardo Balerdi mais aussi de Nuno Tavares. Le joueur portugais concentre pas mal de critiques sur ses capacités à jouer au plus haut niveau. Ce n'est pas Nicolas Filhol qui dira le contraire.

Tavares ne convainc plus du tout à l'OM

🎙Nuno Tavares sur son avenir : « J’ai encore 2 ans de contrat avec Arsenal. Je n’y pense pas.

C’est vrai que me sens très bien à l’OM, avec avec le groupe et le coach. Je veux terminer la saison et aider l’OM à atteindre ses objectifs. On verra à la fin de la saison. » #TeamOM pic.twitter.com/iExP8ffPhM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 24, 2023

Pour le média Football Club de Marseille, le journaliste a poussé un gros coup de gueule envers le joueur prêté par Arsenal. « Certains font des obsessions sur Balerdi. Mon obsession à moi c’est Tavares. Je trouve que c’est le QI foot de N’jie et Radonjic. Il fait des exploits, parce que physiquement et techniquement il peut faire des choses de dingue. Que ce soit pied droit ou pied gauche il nous a régalé sur certains matchs. C’est un joueur qui va te marquer un but où tout le monde va dire waouh. Mais derrière il trottine, il ne défend pas, il met zéro intensité dans les courses défensives, il ne va jamais dans les duels défensifs. C’est un joueur qui me gonfle. Il a des qualités mais il m’énerve », a notamment indiqué Nicolas Filhol, qui aimerait voir un Nuno Tavares plus concentré par le collectif. D'ailleurs, l'avenir du joueur est toujours en suspens, alors qu'Arsenal ne serait pas contre le vendre. Mais l'OM ne mettra pas une énorme somme pour déloger Nuno Tavares, qui va jouer beaucoup sur sa fin de saison.