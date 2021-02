OM : Ntcham va mettre tout le monde d'accord à Marseille

Dans : OM.

A la recherche d’un successeur à Morgan Sanson cet hiver, l’OM a recruté Olivier Ntcham en provenance du Celtic Glasgow.

L’ex-international espoirs français de 25 ans a été recruté sous la forme d’un prêt avec une option d’achat relativement raisonnable estimée à 5 ME. Mercredi après-midi, Olivier Ntcham a disputé ses premières minutes sous le maillot de l’OM contre l’AJ Auxerre en Coupe de France (0-2). Des premiers pas plutôt convaincants pour un joueur défini en Ecosse comme un « box to box » au profil technique et assez efficace devant les buts. Un portrait-robot qui colle à la description réalisée par Christopher Jullien dans les colonnes de La Provence. Ancien roc de Toulouse, le défenseur français a évolué deux ans avec Olivier Ntcham au Celtic Glasgow.

« Il lui fallait un nouveau challenge. Je le vois réussir à l'OM, il a tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il a envie de jouer partout, d'apporter sa touche technique. C'était notre leader technique. Il n'a jamais été un gars qui parlait beaucoup, mais un meneur sur le terrain par ses agissements et sa technique » a expliqué Christopher Jullien, pour qui il ne fait aucun doute qu’Olivier Ntcham parviendra à s’imposer comme l’un des leaders de l’Olympique de Marseille dans les mois à venir. Il s’agirait d’une belle revanche pour le natif de Paris, accueilli avec hostilité par André Villas-Boas il y a deux semaines. Pour rappel, le Portugais avait publiquement critiqué le choix de Pablo Longoria en conférence de presse, expliquant qu’il avait « précisément dit non » à la venue d’Olivier Ntcham. Un discours musclé qui a valu une mise à pied avec effet immédiat au coach de l’Olympique de Marseille…