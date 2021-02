OM : Villas-Boas ou Ntcham, qui est le menteur ?

Dans : OM.

Il y a une semaine, André Villas-Boas déclarait publiquement qu’il s’était opposé au transfert d’Olivier Ntcham à Marseille.

Dans la foulée, l’OM mettait son entraîneur portugais à pied, jugeant inacceptable ses propos à l’encontre du directeur du football Pablo Longoria. A la veille du déplacement à Auxerre en Coupe de France, l’ex-milieu de terrain du Celtic Glasgow et de l’Equipe de France espoirs a répondu aux attaques d’André Villas-Boas à son encontre. « Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça » a notamment expliqué Olivier Ntcham, faisant par ailleurs savoir que l’OM voulait le recruter via Andoni Zubizarreta il y a un an et demi.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Carlos Goncalves, l’agent d’André Villas-Boas, a répondu frontalement aux accusations de conflit d’intérêt. « En douze ans de carrière, depuis ses débuts à l'Académica, André n'a jamais recruté un joueur représenté par Proeleven (la société de Gonçalves) » a expliqué le représentant d’André Villas-Boas. Par ailleurs, une source proche de l’Olympique de Marseille a confirmé au quotidien national qu’AVB n’avait absolument jamais fait travailler son agent sur des transferts de joueurs durant son passage d’un an et demi à l’OM. Enfin, il est clairement expliqué dans les colonnes du journal qu’Olivier Ntcham est une piste de très longue date pour Marseille. En effet, Andoni Zubizarreta voulait le recruter en 2018 puis en 2019. Mais l’Espagnol a essuyé les refus de Rudi Garcia puis d’André Villas-Boas. Fan du joueur au même titre que « Zubi », Pablo Longoria a lui pris la décision d’imposer son choix à AVB, ce qui n’a visiblement pas plu au Portugais.